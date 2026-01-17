Нове дослідження спростувало теорію Трампа про зв'язок парацетамолу та аутизму

Доведено, що прийом препарату під час вагітності не підвищує ймовірність розвитку аутизму, СДУГ або розумової відсталості.

Твердження президента США Дональда Трампа про зв'язок прийому парацетамолу під час вагітності з аутизмому дітей було спростовано новим великим дослідженням, пише The Guardian.

Минулого року Трамп застеріг вагітних жінок від використання Тайленолу – американської торгової назви парацетамолу – під час вагітності, стверджуючи, що його використання "може бути пов'язане з дуже підвищеним ризиком розвитку аутизму". Тепер же великий огляд 43 досліджень, опублікований в журналі The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, показав відсутність доказів такого зв'язку.

"Цей систематичний огляд і метааналіз не виявив доказів того, що застосування парацетамолу матір'ю під час вагітності збільшує ризик розвитку розладів аутистичного спектру, СДУГ або розумової відсталості у дітей", – йдеться в дослідженні.

Дослідження було проведено групою з семи дослідників з різних країн Європи. За їхньою оцінкою, це "найсуворіший аналіз наявних на сьогодні даних". У вивчених ними роботах, що порівнюють показники здоров'я дітей, народжених від однієї матері, були представлені дані про 262 852 дітей у віці до 18 років, які пройшли обстеження на аутизм, 335 255 – на СДУГ і 406 681 – на розумову відсталість.

"Послання чітке: парацетамол залишається безпечним варіантом під час вагітності за умови його прийому відповідно до рекомендацій. Це важливо, оскільки парацетамол є препаратом першої лінії, який ми рекомендуємо вагітним жінкам, що відчувають біль або жар, тому вони повинні бути впевнені, що у них як і раніше є безпечний варіант для полегшення симптомів", – каже керівник дослідження, професор акушерства та перинатальної медицини Асма Халіл.

Автори дослідження відзначають, що сімейні та генетичні фактори, включаючи тенденцію до передачі аутистичних рис у спадок, є більш правдоподібними поясненнями раніше спостережуваних зв'язків, ніж будь-який прямий вплив парацетамолу.

Автори також припускають, що захворювання, яке спонукає жінку регулярно приймати парацетамол під час вагітності, саме по собі може відігравати більш важливу роль у формуванні нейропсихічного розвитку дитини.

Трамп заявив про шкоду парацетамолу

Трамп зробив свою заяву під час прес-конференції в Білому домі 22 вересня. Говорячи про препарат, він сказав: "Приймати Тайленол шкідливо... Всі вагітні жінки повинні поговорити зі своїми лікарями про обмеження використання цього ліків під час вагітності... Не приймайте Тайленол. У цьому немає нічого поганого".

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я спростували слова Трампа. Зокрема, представник ВООЗ Тарік Яшаревич заявив, що докази зв'язку між вживанням парацетамолу під час вагітності та аутизмом залишаються суперечливими, і що цінність вакцин, які рятують життя, не повинна ставитися під сумнів.

