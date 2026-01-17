'Бригада мільярдера': як 'Хартія' зупинила окупантів у Купʼянську, - The Telegraph

Бригада "Хартія", створена зерновим мільярдером, відіграла ключову роль у звільненні Куп’янська та стала символом стійкості України.

Український зерновий мільярдер Всеволод Кожем’яко кардинально змінив своє життя після початку повномасштабної війни. Колишній бізнесмен і марафонець проміняв діловий костюм на військову форму та заснував одне з найефективніших бойових формувань України - 13-ту бригаду "Хартія", яку сьогодні називають "бригадою мільярдера".

В тьмяно освітленому готелі в Харкові Кожем’яко, одягнений у повну військову амуніцію, грав "Для Елізи" Бетховена на роялі, розмірковуючи про нову реальність у розмові із The Telegraph.

"Так, я бізнесмен, - сказав він. - А тепер я командир військової частини в Україні".

Відео дня

Добровольці, профінансовані бізнесом

"Хартія" була створена у березні 2022 року як добровольчий підрозділ цивільних, профінансований особистими коштами Кожем’яка та підтримкою заможних донорів. Спочатку підрозділ діяв у складі територіальної оборони Харківщини, а згодом перетворився на елітне штурмове формування Національної гвардії України.

За оцінками військових аналітиків, чисельність бригади коливається від 1500 до 5000 бійців. Вона спеціалізується на швидких контратаках, міських боях і операціях із застосуванням дронів.

"Щойно закінчиться воєнний час, ми знову станемо цивільними людьми", – сказав Кожемʼяко майже чотири роки тому.

Прапор України над Куп’янськом

Цього тижня підрозділи "Хартії" підняли український прапор над Куп’янськом - містом, яке кілька місяців перебувало під нищівним тиском російських атак "м’ясорубки". Ще нещодавно місто вважали майже втраченим, але українські сили заявили, що майже повністю витіснили російські війська.

За даними розвідки, співвідношення втрат у боях за Куп’янськ становило 1 до 27 - на одного українського військового припадало 27 російських солдатів.

Полковник Ігор Оболенський назвав цей успіх прикладом нового підходу до війни:

"Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченим командирам і штабам, а також якісній підготовці підрозділів - все це ми називаємо методом Хартії - можна успішно зупинити та знищити ворога".

Тактика точних ударів

Під час операції бійці "Хартії" діяли у взаємодії з менш досвідченими частинами, формуючи багаторівневу оборону. Елітні підрозділи зберігали для вирішальних ударів, просуваючись через ліси та завдаючи раптових атак у місті.

Основними цілями стали залізничні вузли, підходи до річок та вузькі міські проходи, які перетворилися на зони зосередженого ураження для російських військ. Операції спиралися на розвідку, мобільність та координацію з артилерією і дронами.

Успіх під Куп’янськом став особливо важливим на тлі політичного тиску на Київ. Цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, саме Володимир Зеленський є головною перешкодою для мирної угоди, а не Володимир Путін.

Ці слова підвищили ставки для України, змусивши Київ демонструвати реальні успіхи на полі бою. Військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон зазначив:

"Нещодавні успіхи України під Куп’янськом мають вирішальне значення, щоб показати: вона не капітулює. Саме Україна зараз прокладає собі шлях, а не Росія".

Попри успіхи, Україна стикається з гострою нестачею особового складу, змушена перекидати "пожежні" підрозділи, як-от "Хартія", між найгарячішими ділянками фронту. Це робить кожну перемогу ще важливішою.

Купʼянськ під контролем України

Як повідомляв УНІАН, українські захисники продовжують зачистку Купʼянська Харківської області від російських окупаційних військ. 12 січня бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" встановили контроль над будівлею Купʼянської міської ради.

Деблокувати його вдалося завдяки успішній операції, яку провели під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ.

Вас також можуть зацікавити новини: