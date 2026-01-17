'Нісенітниця від початку до кінця': Європа здивована мріями Трампа про Гренландію, - Politico

Наполягання Трампа на контролі над Гренландією підриває єдність НАТО, відволікає увагу від війни в Україні та може зіграти на користь Кремля, кажуть чиновники.

Президент США Дональд Трамп заявляє, що прагнення встановити американський контроль над Гренландією необхідне для стримування Росії та Китаю в Арктиці. Однак дедалі більше європейських союзників і законодавців у Вашингтоні вважають, що така позиція не лише підриває єдність НАТО, а й грає на руку Володимиру Путіну, пише Politico.

За словами європейських чиновників, наполягання Трампа на можливій анексії острова, попри категоричні заперечення Данії, Гренландії та партнерів по Альянсу, відволікає увагу Заходу від реальної загрози - війни Росії проти України - та створює нові лінії напруги всередині НАТО.

"Повага до територіальної цілісності не може бути забезпечена захопленням землі", - заявив один з європейських урядовців. - "Але замість того, щоб мати справу з реальною загрозою в Україні, ми ризикуємо відправляти війська до Гренландії".

Аргументи Трампа викликають сумніви

Трамп і представники його адміністрації пояснюють інтерес до Гренландії потребами протиракетної оборони "Золотий купол", економічної безпеки та доступу до корисних копалин. Водночас Данія неодноразово сигналізувала готовність до розширеної співпраці у всіх цих сферах без зміни суверенітету острова.

Критики наголошують, що США вже мають військові бази в Гренландії та десятиліттями тісно співпрацюють з Данією в питаннях безпеки, тож анексія не є необхідною умовою для стримування Росії.

"Аргументи президента щодо Гренландії - це очевидна нісенітниця від початку до кінця", - заявив Джеремі Шапіро, колишній посадовець Держдепартаменту США.

Європа бачить загрозу

Європейські дипломати побоюються, що риторика Трампа допомагає Кремлю реалізувати давню стратегію - послаблення західних альянсів. Особливе занепокоєння викликала заява президента США про можливе запровадження додаткових тарифів проти ЄС, якщо той перешкоджатиме передачі Гренландії під контроль Вашингтона.

"Путін хоче ослаблення НАТО. Трамп йому це дає", - сказав інший європейський урядовець.

На цьому тлі Трамп продовжує називати Путіна "людиною миру", попри ескалацію російських ударів по цивільній інфраструктурі України та розгортання ядерно здатних ракет поблизу західних кордонів.

Якщо Трампа справді турбує російська загроза, він має очевидний фронт для дій - Україну, де союзники неодноразово закликали його зайняти жорсткішу позицію щодо Кремля.

Водночас президент США продовжує стверджувати, що саме Володимир Зеленський є головною перешкодою для мирної угоди, попри готовність Києва до складних компромісів. За словами дипломатів, Росія, навпаки, не демонструє жодної зацікавленості в переговорах.

"Росія думала, що візьме Київ за три дні, а натомість витратила чотири роки, досягнувши дуже скромних успіхів", - зазначив один з європейських посадовців. - "Ідея, що вона може кинути виклик Заходу в Гренландії, є абсурдною".

Зростаючий опір у США та Європі

Заяви Трампа спричинили хвилю критики навіть серед республіканців. Конгресмени нагадують, що як частина Данського королівства Гренландія вже захищена статтею 5 НАТО, а будь-яка спроба силового захоплення острова може призвести до політичної кризи в самих США.

Сенатор Мітч Макконнелл попередив про "катастрофічні наслідки" порушення суверенітету союзника, а сенаторка Ліза Мурковскі заявила, що підтримка ідеї анексії Гренландії серед американців і законодавців є мінімальною.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен також спростував твердження Трампа про загрозу з боку Китаю:

"Згідно з нашими розвідувальними даними, китайських військових кораблів біля Гренландії не було вже близько десяти років".

Геополітичний злам

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг, що світ входить у фазу, коли великі держави знову намагаються ділити карту впливів.

"Ми живемо у світі великих держав із реальною спокусою розділити світ", - заявив він, попередивши про небезпеку порушення суверенітету союзників.

На тлі цих заяв європейські столиці дедалі чіткіше сигналізують, що ймовірна анексія Гренландії не зміцнить безпеку Заходу, а може стати новим джерелом нестабільності - саме в той момент, коли єдність Альянсу є критично важливою.

Гренландія під загрозою анексії

Президент США Дональд Трамп вчергове повторив свої погрози у бік Гренландії, аргументувавши їх тим, що якщо США не візьмуть під контроль острів, то це зроблять Китай чи Росія.

Натомість прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів "вибирає Данію". На що Трамп відповів, що "для нього це буде велика проблема", маючи на увазі гренландського посадовця.

