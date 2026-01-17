Без тепла близько 50 будинків: Кличко розповів про ситуацію у Києві

У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

У Києві без тепла наразі залишаються ще близько 50 будинків - через понад тиждень після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко, інформуючи про поточну ситуацію з теплозабезпеченням.

Кличко нагадав, що після російської атаки минулого тижня без тепла залишалося близько 6000 будинків, але ситуація потроху покращується.

"Всі тепломережі підключені до будинків, теплоносії є. Зараз усуваються пошкодження в деяких будинках", - розповів мер.

Відео дня

Відключення світла у Києві та області

Наразі у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

"Графіки відключень не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Також повідомляється, що на Київщині через нічну атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району

"Енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

У Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.

Ситуація з опаленням у Києві

Як писав УНІАН, після масованої атаки РФ на Київ багато будинків у столиці залишаються без опалення через тривалі відключення електроенергії, що призводить до замерзання води в трубах і їхніх розривів. Мешканці повідомляють про лід на вікнах, "вибухи" старих труб, розколоті батареї та температуру в квартирах до 0 °C, а також про відсутність світла і гарячої води по 20 годин на добу.

При цьому голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляє, що близько 100–150 тисяч киян, в будинках яких через мороз полопалися труби, найімовірніше залишаться без опалення до весни.

Вас також можуть зацікавити новини: