Британський флот вперше випробував новий безпілотний вертоліт: що з цього вийшло

Військово-морський флот заявив, що апарат призначений для протичовнової боротьби, морського патрулювання та відстеження підводних суден.

Королівський військово-морський флот Великої Британії завершив перший політ свого першого повнорозмірного автономного вертольота, призначеного для відстеження підводних човнів.

Як пише Reuters, крім цього апарат також призначений і для виконання інших завдань високого ризику на тлі зростаючої напруженості в Північній Атлантиці.

Британський флот повідомив, що вертоліт під назвою "Протей" успішно завершив короткий випробувальний політ.

Новий безпілотний вертоліт Proteus: деталі

Розроблений в рамках програми вартістю $80 млн, цей безпілотник зіграв ключову роль у захисті Великобританії та союзників по НАТО від "розвиваючихся загроз" у Північній Атлантиці.

Proteus використовує датчики і комп'ютерні системи на базі програмного забезпечення, що дозволяє йому інтерпретувати навколишнє середовище і приймати рішення, заявили у військово-морському флоті.

"Proteus є якісно новим стрибком у тому, як морська авіація може забезпечити стійкість, адаптивність і дальність дії, виконуючи місії в складних умовах, не піддаючи ризику операторів", - сказав Найджел Колман, керуючий директор компанії-розробника.

Видання зазначило, що Військово-морський флот Британії вже експлуатує кілька безпілотників, включаючи невеликий вертоліт для спостереження, але Proteus більший і складніший.

До чого тут Гренландія

Інтерес США до придбання Гренландії частково обумовлений розширенням їх можливостей з моніторингу вод, що використовуються російськими суднами і підводними човнами, включаючи будь-яку активність у водах між Гренландією, Ісландією і Великобританією.

Росія стверджує, що розмови про те, що РФ і Китай становлять загрозу для Гренландії, є міфом.

Інші новини про британську зброю

Нещодавно Велика Британія заявила про намір створити нову потужну балістичну ракету і передати Україні для знищення російських цілей глибоко в тилу.

Йдеться про ракети Nightfall, які зможуть нести 200-кілограмові боєголовки і матимуть дальність польоту майже 500 км.

