Частка офіцерів знижується: ЗМІ назвали підтверджені втрати Росії в Україні

Підтверджені втрати російської армії в ході повномасштабної війни в Україні перевищили позначку в 160 тисяч осіб.

Станом на 16 січня "Медіазона", "Російська служба Бі-Бі-Сі" і команда волонтерів встановили за відкритими джерелами імена 163 606 росіян, які загинули з початку вторгнення. Як зазначає "Медіазона", список не є повним, оскільки інформація про загибель далеко не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Важливо, що до 16 січня підтвердилася загибель понад 6,3 тисячі офіцерів російської армії та інших силових структур. Згодом частка офіцерських втрат у загальних втратах знижується.

"У 145,2 тисячах повідомлень згадується вік. Перші півроку війни, коли у вторгненні брала участь регулярна армія без добровольців, мобілізованих і ув'язнених, найбільше смертей було в групі 21-23 роки", - йдеться в статті.

Відзначається, що добровольці та мобілізовані значно старші: за своїм бажанням їдуть на війну після 30-35 років, а мобілізують тих, хто старше 25.

Раніше військовий експерт Іван Тимочко заявив, що російські окупанти за рік втратили таку кількість солдатів, яка дорівнює двом європейським арміям.

Він додав, що значна частина ліквідованих російських солдатів - це найманці та українці, яких примусово мобілізували на окупованих територіях України, а також російські в'язні.

