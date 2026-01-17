Росія і Україна погодилися на припинення вогню на одній з ділянок фронту

Введення локального припинення вогню дозволить розпочати ремонт останньої резервної лінії електропередачі на Запорізькій АЕС.

Росія і Україна погодилися на локальне припинення вогню, яке дозволить провести ремонт на Запорізькій АЕС. Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гросс.

За його словами, введення локального припинення вогню дозволить розпочати ремонт останньої резервної лінії електропередачі на Запорізькій АЕС.

Відзначається, що технічні фахівці України вже найближчими днями почнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, яка була пошкоджена і відключена в результаті бойових дій. В результаті цього енерголінії найбільша АЕС Європи зараз залежать від єдиної діючої магістральної лінії електропередачі 750 кВ.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, якого ми домоглися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", - додав Гросс.

Війна в Україні - ситуація біля ЗАЕС

Російські війська перетворили тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію на майданчик для військової техніки та навчальний полігон для пілотів БПЛА. Українським військовим вдалося зняти, як зараз виглядає територія захопленої станції, за допомогою розвідувального дрона.

