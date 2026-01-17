Адміністрація Трампа думає над створенням 'Ради миру' для України, - FT

Її завдання - гарантувати виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням.

Адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Про це повідомляє газета Financial Times.

Відзначається, що "Рада миру" - частина мирного плану для сектора Гази, узгодженого за посередництва американського лідера. Цей орган, головою якого має стати сам Трамп, повинен координувати управління палестинським анклавом у майбутньому.

Як сказав виданню високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах із США, створення "Ради миру" для України (її також повинен очолювати американський президент) - "важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну".

Відео дня

Стверджується, що до ради повинні увійти представники України, Європи, НАТО і Росії, і її завдання - гарантувати виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням. У статті сказано:

"Поки що немає жодних ознак, що Росія готова погодитися - або навіть просто серйозно обговорювати - мирний план з 20 пунктів, узгоджений США, Україною та її західними союзниками. Москва наполягає на територіальних поступках з боку України, у Києві вважають ці вимоги неприйнятними".

Відзначається, що в адміністрації Трампа розглядають ідею застосування схеми з "Радою миру" і для закінчення інших конфліктів, в тому числі в Україні та Венесуелі.

За даними FT, цей план може бути представлений на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться наступного тижня.

Мирний план США - останні новини

Володимир Зеленський заявив, що Україна "дуже добре попрацювала" з США з точки зору мирних переговорів. Таким чином він прокоментував слова Трампа про те, що нібито Україна затримує процес переговорів.

Водночас президент додав, що українська делегація вирушила до США на переговори. За словами Зеленського, зараз триває робота над двома документами.

Вас також можуть зацікавити новини: