У Франції серйозно замислилися про вихід з НАТО, - Berliner Zeitung

Віце-голова Національних зборів Франції заявила, що "США більше не варто вважати союзником".

До парламенту Франції внесено пропозицію про вихід країни з НАТО. Ініціатором виступила Клеманс Гетте, віце-голова Національних зборів і член парламенту від лівої партії "Непокірна Франція", пише Berliner Zeitung.

Гетте заявила, що вихід з НАТО давно є позицією її партії. Однак дискусія набула нової актуальності у зв'язку з "цілеспрямованим рішенням Сполучених Штатів Америки офіційно повернутися до неприхованої імперської політики".

На підтримку своєї позиції Гетте наводить ряд конкретних прикладів: "незаконне викрадення президента Венесуели" і погрози на адресу інших суверенних держав, погрози анексії Гренландії, санкції проти європейських чиновників, які наполягають на регулюванні діяльності американських цифрових корпорацій, і "хижацькі торговельні угоди", нав'язані Європейському союзу під тиском. Вона також наводить як приклад відкрито організоване втручання в європейські вибори на користь крайніх правих.

Все це, за словами Гетте, показує, що США "офіційно відмовляються від міжнародного права і механізмів колективної безпеки" і фактично присвоюють ЄС статус васальної держави. Необхідно терміново визнати це і "більше не вважати Сполучені Штати союзником".

Вихід з НАТО дозволив би Франції "відновити свою військову і дипломатичну незалежність і знову стати державою, що не приєдналася", – пояснює Гетте. Завдяки своєму ядерному стримуванню Франція в даний час володіє засобами для самостійного захисту своєї території і населення.

При цьому така зміна курсу не є зовсім нереалістичною, зазначає Berliner Zeitung.

"Лівоцентристський альянс, до якого належить LFI, наразі має найбільшу фракцію в Національних зборах. Водночас права партія Марін Ле Пен "Національні збори" також сильна і вже багато років критикує НАТО", – йдеться в статті.

Трамп погрожує Європі через Гренландію

Президент США пригрозив митами країнам, які виступають проти американського контролю над Гренландією.

Раніше комісар Євросоюзу з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявляв, що якщо відбудеться силове захоплення Гренландії Сполученими Штатами, це призведе до кінця Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

