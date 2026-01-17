Чи став Трамп лауреатом премії миру: у Нобелівському комітеті відреагували на жест Мачадо

Саме оригінальний лауреат увійде в історію як одержувач премії, наголосили в організації.

Нобелівська премія миру залишається нерозривно пов’язаною з особою чи організацією, яка її отримала, хоча медаль може бути передана. Таку заяву оприлюднив Нобелівський комітет після того, як лауреатка премії, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо передала свою медаль президенту США Дональду Трампу, пише Reuters.

У комітеті пояснили, що Мачадо разом із медаллю отримали також диплом та 11 мільйонів шведських крон (1,19 мільйона доларів).

"Незалежно від того, що може статися з медаллю, дипломом чи грошовим призом, саме оригінальний лауреат увійде в історію як одержувач премії", – наголосили в організації, що присуджує нагороду.

Відео дня

Там зазначили, що у статуті Нобелівського фонду немає обмежень щодо того, що лауреат може робити з медаллю, дипломом чи грошима, тобто "це означає, що лауреат може вільно зберігати, дарувати, продавати чи жертвувати ці предмети".

Медаль та диплом - це фізичні символи, які підтверджують, що особа або організація була нагороджена премією, заявили в комітеті з нагородження.

"Сама премія - честь і визнання - залишається нерозривно пов’язаною з особою або організацією, яку Норвезький Нобелівський комітет визначив лауреатом", - йдеться у повідомленні.

Також комітет, який у своїй заяві не згадав Трампа та Мачадо, заявив, що не коментує заяви, рішення чи дії лауреата після оголошення премії.

Видання зауважило, що це не перший випадок, коли лауреат Нобелівської премії віддав свою медаль. У 1943 році лауреат Нобелівської премії з літератури Кнут Гамсун передав свою премію нацистському міністру пропаганди Йозефу Геббельсу.

У 2022 році лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов продав свою медаль за 100 мільйонів доларів, щоб зібрати гроші для дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для допомоги українським дітям-біженцям, а у 2024-му вдова колишнього Генерального секретаря ООН Кофі Аннана передала його медаль та диплом Нобелівської премії миру 2001 року до відділення ООН у Женеві.

Мачадо віддала свою премію Трампу

Як повідомляв раніше УНІАН, опозиціонерка з Венесуели Марія Коріна Мачадо віддала Трампу свою Нобелівську премію миру, яку отримала у 2025 році. Це відбулося під час переговорів між ними у Білому домі 15 січня. Мачадо пояснила, що її вразило, як чітко президент США розуміє ситуацію у Венесуелі. "Ми могли спокійно поговорити про очікування і мрії венесуельців у цей дуже складний момент, який ми переживаємо, але який також сповнений надії", – додала вона.

Посадовець Білого дому повідомив, що Трамп прийняв Нобелівську премію миру від опозиціонерки з Венесуели. Білий дім у мережі Х опублікував фото президента США й Мачадо, на якому Трамп тримає велику рамку із зображенням медалі. Сам він вчинок венесуелки назвав "чудовим жестом взаємної поваги". "Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за виконану роботу. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!" - написав він у соцмережі.

Вас також можуть зацікавити новини: