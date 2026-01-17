На фронті з’явились нові українські БПЛА, що здатні ухилятися від зенітних дронів РФ

Росіяни ставлять аналогічні системи на свої розвідувальні БПЛА ще з 2024 року.

На фронті з’явилися українські розвідувальні безпілотники з системою ухилення від ворожих зенітних FPV-дронів. Про це пишуть експерти Defense Express.

Зазначається, що на OSINT-каналі "Потужний інформатор" з'явилося фото збитого росіянами розвідувального БПЛА "Лелека-100", який оснащений штатною системою "Сніч", призначеною для ухилення від перехоплювачів.

"Хоча гарантована "стовідсоткова" ефективність таких засобів не доведена, вони суттєво ускладнюють наведення для ворожих пілотів. Таким чином зменшується ймовірність ураження та втрати", - зазначають у Defense Express.

При цьому експерти нагадують, що росіяни ставлять аналогічні системи на свої розвідувальні БПЛА ще з 2024 року. І вже багато місяців вони входять до заводської комплектації.

Українська система "Сніч" для безпілотника "Лелека-100" подібна до російських розробок - розпізнає перехоплювачі противника та допомагає маневрувати для ухилення від них. Уперше про цю технологію стало відомо у вересні 2025 року.

"На фото збитого "Лелека-100" можна дійсно помітити камеру, але невідомо, чи реалізовано саме у цій модифікації інші методи. Також без жодних деталей про збиття не можна сказати, спрацювала система ухилення, чи ні", - зауважують експерти.

11 січня Головне управління розвідки офіційно повідомило, що РФ почала застосовувати для ударів по Україні новий ударний безпілотник – "Герань-5". За даними ГУР, розмір бойової частини БПЛА "Герань-5" складає близько 90 кг. А заявлена дальність ураження – близько 1 000 км.

Також повідомлялося, що у Курській області росіяни випробовують нову систему перехоплення безпілотників під назвою "Архангел". Зазначається, що систему презентують як відповідь на українські безпілотні літальні апарати (БпЛА), що діють як на фронті, так і в самій Росії.

