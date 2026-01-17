Буданов: Прибув у США для важливої розмови щодо мирної угоди

Разом з ним прибули також Рустем Умєров та Давид Арахамія.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов прибув до Сполучених Штатів та анонсував зустрічі щодо деталей мирної угоди.

Як зазначив Буданов у Telegram, він прибув до США разом із секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

"Матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", - зазначив Буданов.

Як повідомляв УНІАН, колишній глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, якщо українське суспільство готове буде прийняти угоду, за якою з території Донецько ї області будуть виведені українські війська, але суверенітет України збережеться, то тоді усе одно не буде можливості домовитися, доки не буде чіткого розуміння, що росіяни "завтра не зайдуть туди, звідки ми вийдемо".

Натомість очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що вибори президента та референдум щодо умов припинення війни можуть відбутися одночасно. Утім, лише за умови, що сам мирний план вже погоджено всіма сторонами.

