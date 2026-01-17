В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях графіки не діють

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє "‎Укренерго"‎.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – зазначили у відомстві.

За вказівкою "Укренерго", на території Сумської області о 09:45 запровадили графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів. О 10:14 були введені графіки аварійних відключень для 6-10 черг (у повному обсязі).

Також повідомляється, що графіки аварійних відключень ввели на Полтавщині.

"Отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ у повному об'ємі", – зазначили у "Полтаваобленерго".

Окрім цього, графіки аварійних відключень були застосовані у Харкові та Харківській області.

"Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", – кажуть у "Харківобленерго".

Ситуація в енергетиці – головне

Раніше у Міністерстві енергетики повідомили, що найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Станом на ранок у Києві без тепла залишалися близько 50 будинків.

За даними ДТЕК, у Броварському та Бориспільському районах ввели екстрені відключення, під час яких раніше оприлюднені графіки не діють. Електропостачання відновлять після стабілізації ситуації.

Також повідомлялося, що з 17 січня в частині Одещини відновлюють графіки стабілізаційних відключень. Раніше в Інституті енергетичних стратегій зазначили, що Одеська область за крок від постійного "напівблекауту".

