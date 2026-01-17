Сам був за кермом: ЗМІ розкрили резонансні деталі ДТП з улюбленим сином Кадирова

Стан Адама Кадирова наразі стабільний і не становить загрози для життя, кажуть інформовані джерела.

18-річний Адам Кадиров, улюблений син глави Чечні Рамзана Кадирова, прийшов до тями після серйозної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 16 січня. Його стан здоров’я наразі не викликає побоювань у лікарів, повідомляє Кавказ.Реалії з посиланням на інформовані джерела.

За даними видання, після аварії до лікарні в Грозному доправили також інших постраждалих. Їхня точна кількість та стан здоров’я офіційно не розголошуються.

За словами одного з джерел Кавказ.Реалії, автомобіль, у якому перебував Адам Кадиров, рухався першим у кортежі та на дуже великій швидкості. За кермом, за попередніми даними, був сам Кадиров.

"Автомобіль зірвався з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу. Мабуть, він не впорався з керуванням", – повідомило джерело.

Інший співрозмовник підтвердив, що стан Адама Кадирова наразі стабільний і не становить загрози для життя.

Вранці 17 січня низка російських опозиційних ЗМІ з посиланням на дані сервісу FlightRadar повідомила, що літак-госпіталь МНС Росії, на борту якого може перебувати Адам Кадиров, уночі приземлився в московському аеропорту Внуково. Невдовзі після цього там же сів і борт Рамзана Кадирова.

Літак МНС вилетів із Чечні о 19:37 за московським часом і подолав відстань до Москви приблизно на пів години швидше, ніж регулярний рейс.

Кадиров-молодший потрапив в аварію

Увечері 16 січня російські та кавказькі опозиційні медіа повідомляли, що Адама Кадирова госпіталізували в Грозному після ДТП. Він був у тяжкому стані.

Аварія сталася на тлі повідомлень ГУР Міноборони України про серйозні проблеми зі здоров’ям у Рамзана Кадирова, зокрема про відмову нирок. За цими даними, він перебував у власній лікарні в Чечні, а в Кремлі нібито обговорюють можливих кандидатів на нового керівника республіки.

Офіційних коментарів з боку чеченської влади щодо ДТП та стану Адама Кадирова наразі не надходило.

