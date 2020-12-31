ДТП у Харкові - легковик врізався у маршрутку з 5 пасажирами / t.me/h_saltovka
У Харкові 31 грудня сталась аварія з участю двох легковиків та міської маршрутки. Постраждалих немає.
Фото ДТП у місцевий Telegram-канал виклали очевидці.
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Унаслідок зіткнення постраждав бампер BMW і корпус маршрутного таксі. Як пишуть харків’яни, на момент аварії в салоні громадського транспорту перебувало п’ятеро пасажирів.
На місце події прибули патрульні. За словами маршрутника, водій BMW не впорався з керуванням і вдарився об нього.
ДТП спровокувала тимчасові затори.
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