ДТП у Харкові - легковик врізався у маршрутку з 5 пасажирами / t.me/h_saltovka

У Харкові 31 грудня сталась аварія з участю двох легковиків та міської маршрутки. Постраждалих немає.

Фото ДТП у місцевий Telegram-канал виклали очевидці.

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Унаслідок зіткнення постраждав бампер BMW і корпус маршрутного таксі. Як пишуть харків’яни, на момент аварії в салоні громадського транспорту перебувало п’ятеро пасажирів.

На місце події прибули патрульні. За словами маршрутника, водій BMW не впорався з керуванням і вдарився об нього.

ДТП спровокувала тимчасові затори.

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Автор: УНІАН