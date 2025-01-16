Поліція затримала керманича.

У Вінниці сталася ДТП. Водій на Mercedes збив двох дівчат, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Зазначається, що постраждалі з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до лікарні.

"Попередньо встановлено, що 16 січня близько 16:20 на вулиці Театральна 22- річний водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на двох дівчат, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході", – заявили правоохоронці.

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Згодом у поліції повідомили, що водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат, затримано. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідчі готують матеріали для повідомлення водієві про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.

ДТП в Україні

11 січня у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП. На дорозі зіткнулися мінівен та маршрутний автобус Mercedes-Benz. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, є постраждалі. Серед травмованих були діти.

Днем раніше автівка та пасажирський автобус зіткнулися на Львівщині. Тоді внаслідок аварії було травмовано щонайменше семеро осіб – водій легковика та шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

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