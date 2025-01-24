Адвокат просив звільнити підзахисного з-під варти, а прокуратура наполягала на триманні під вартою без права внесення застави.

Екскомандира оперативно-тактичного угруповання "Харків", бригадного генерала Юрія Галушкіна узято під варту до 22 березня 2025 року без права внесення застави. Такий запобіжний захід за другою підозрою обрав 24 січня Печерський районний суд Києва, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що адвокат Галушкіна під час засідання просив не ухвалювати жодного запобіжного заходу і звільнити підзахисного з-під варти. Прокуратура ж виступила за застосування до генерала тримання під вартою без права внесення застави.

Також троє людей - двоє нардепів та військовий - подали заяву про те, що готові взяти Галушкіна на поруки.

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Утім, у результаті колишнього командувача ОТУ "Харків" взяли під варту без права внесення застави. Повідомляється, що захист Галушкіна планує оскаржити рішення.

Рідні генерала розповіли, що на початку січня військовому вставляли в плече пластину, і від дня затримання медичної допомоги він не отримував. За словами родини, Галушкіну треба робити перевʼязки і приймати знеболювальне.

Йдеться, що суд зобов'язав слідчий ізолятор забезпечити медичну допомогу і лікування підозрюваного.

У чому підозрюють генерала Галушкіна

Як повідомляв раніше УНІАН, 20 січня ДБР затримало двох генералів і полковника, серед яких був Галушкін. Їм повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Йшлося про прорив кордону на Харківщині навесні 2024 року.

21 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Галушкіна - тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави 5 мільйонів гривень. За екскомандира було внесено заставу. Щойно він вийшов з-під варти, як був одразу затриманий. ДБР заявило про нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині".

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