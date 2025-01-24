З відповідним проханням генерал звернутися до Верховного Головнокомандувача.

Екскомандир оперативно-тактичного угруповання "Харків", бригадний генерал Юрій Галушкін, який є підозрюваним у справі про неналежну оборону Харківської області, заявив, що хоче, щоб його відправили на фронт, де він воюватиме на посаді рядового. Про це Галушкін заявив журналістам 24 січня в суді, де розглядається питання про обрання йому запобіжного заходу.

"Я хочу звернутися до Верховного Головнокомандувача з клопотанням про те, щоб він мене почув і дослухався. Незважаючи на те, як і коли закінчиться судове засідання, я хотів би попросити, і це в його силах, знову відправити мене захищати Україну. Я готовий виконувати свої обов’язки у званні бригадного генерала, однак на посаді рядового", - наголосив він.

Галушкін запевнив, що буде сумлінно виконувати завдання в підпорядкуванні керівника будь-якого рангу - сержанта чи старшого солдата.

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"Якщо за цей час, як я буду воювати, незважаючи на стан здоров’я, зможу вбити хоч одного орка - а я зможу це зробити, повірте, в мене є такий досвід, - то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму, тим більше таким чином, як зараз це все відбувається", - звернувся він.

За його словами, якщо Верховний Головнокомандувач задовільнить це прохання, то йому буде вдячний весь народ.

Що відомо про затримання генерала Галушкіна

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання колишніх командирів - двох генералів і полковника, через недбалість яких окупанти змогли захопити частину території Харківської області в травні 2024 року.

Серед затриманих - бригадний генерал Юрій Галушкін, генерал-лейтенант Артур Горбенко і полковник Ілля Лапін. Їм повідомили про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

21 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Галушкіна - утримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави 5 мільйонів гривень. За екскомандира оперативно-тактичного угруповання "Харків" було внесено заставу.

Пізніше стало відомо, що генерал Галушкін вийшов під заставу і був одразу затриманий. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у взаємодії із СБУ вони "виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині".

У п'ятницю, 24 січня, суд за другою підозрою має обрати Галушкіну запобіжний захід.

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