Муляжі бойових гранат повісили, аби вберегти від злодіїв камери відеоспостереження.

У місті Білгород-Дністровський Одеської області місцевий житель прикріпив до електричних опор два муляжі бойових гранат, аби уберегти камери спостереження.

Про це повідомили в Білгород-Дністровському відділі поліції.

Раніше сьогодні в мережі з'явився відеозапис, на якому видно нібито гранати на електроопорах в місті Білгород-Дністровський.

Поліція, до якої звернувся автор відео, з'ясувала, що це - муляжі. А повісив їх господар будинку поруч. Він встановив поруч на стовпах дві камери відеоспостереження, а, щоб не вкрали їх, прикріпив до них муляжі гранат, придбаних на ринку.

Зазначені відомості зареєстровані в журнал єдиного обліку Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події та розв'язують питання про її кваліфікацію.

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