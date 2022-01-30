У місті Білгород-Дністровський Одеської області місцевий житель прикріпив до електричних опор два муляжі бойових гранат, аби уберегти камери спостереження.
Про це повідомили в Білгород-Дністровському відділі поліції.
Раніше сьогодні в мережі з'явився відеозапис, на якому видно нібито гранати на електроопорах в місті Білгород-Дністровський.
Поліція, до якої звернувся автор відео, з'ясувала, що це - муляжі. А повісив їх господар будинку поруч. Він встановив поруч на стовпах дві камери відеоспостереження, а, щоб не вкрали їх, прикріпив до них муляжі гранат, придбаних на ринку.
Зазначені відомості зареєстровані в журнал єдиного обліку Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події та розв'язують питання про її кваліфікацію.
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