Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення.

На одному з полігонів на Миколаївщині 25-річний військовослужбовець врятував життя побратиму, закривши його собою від вибуху гранати.

Про це повідомляють у Командуванні сил логістики ЗСУ на сторінці у Facebook.

"На одному з навчальних полігонів на Миколаївщині старший лейтенант Богдан Федосенко, який проходить службу у військовій частині А0598, за декілька секунд до можливої загибелі врятував життя підлеглому", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїнські військові тренуються знищувати ворожі БПЛА неподалік Криму (фоторепортаж)Так, під час проведення занять із вогневої підготовки, а саме – метання бойових гранат, старшого лейтенанта Федосенка призначили керівником на навчальному місці. Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник зреагував миттєво – оцінивши обстановку, не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, таким чином врятував життя підлеглому.

"Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. У військовому госпіталі йому надали всю необхідну допомогу. На військовослужбовця чекає недовга реабілітація, однак він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю", - зазначають у повідомленні.

Про надзвичайну відповідальність військового стверджують і його колеги. Командування ЗСУ своєю чергою за такий вчинок характеризує старшого лейтенанта як справжнього героя та підготувало клопотання на ім’я Головнокомандувача Збройних Сил України про заохочення старшого лейтенанта Федосенка.

Нагадаємо, в Україні з'явився День вшанування захисників Донецького аеропорту.

Щороку протягом січня у військових частинах, підрозділах Збройних сил, вищих військових навчальних закладах проводитимуться урочисті й пам'ятні заходи, пов'язані з захисниками ДАП.

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