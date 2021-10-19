У поліції розкрили деталі інциденту.

На Київщині правоохоронці затримали "залицяльника" з гранатами, які він погрожував підірвати після невдалого знайомства.

Деталі інциденту, що стався сьогодні в Миронівці, розповіли в прес-службі обласної поліції. Про нього правоохоронцям повідомила жінка й заявила про погрози.

"Як з’ясувалось, незнайомець напідпитку йшов повз дитячий майданчик та, побачивши жінку, підійшов познайомитись. Далі чоловік дістав з карману предмети, ззовні схожі на бойові гранати, та почав ними хизуватися. Коли ж жінка відмовилась від подальшого спілкування, правопорушник почав погрожувати підірвати все навколо", - йдеться у повідомленні.

Особу зловмисника встановили й вилучили у нього муляжі гранат. Тепер йому загрожує покарання за хуліганство у вигляді штрафу або арешту.

Раніше під Києвом чоловік у камуфляжі стріляв у родину з дитиною в авто: інцидент потрапив на відео.

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Автор: Юрій Годован