Служба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.
Як повідомляє прес-служба СБУ, цього тижня очільники угруповання відвідали форум "єдності" у Москові, на якому обговорювали тезу Путіна про необхідність створення в Україні перехідної адміністрації під контролем Росії та Сполучених Штатів Америки.
Лідером угруповання є голова забороненої партії "Держава" Дмитро Василець, якого заочно заарештували в Україні за підтримку збройної агресії РФ. До підривної діяльності він залучив своїх "однодумців":
- Валентина Рибіна - адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;
- Олександра Скубченка - "політексперта" з телеканалів Медведчука, який є частим гостем в етерах московських пропагандистів;
- Олександра Семенченка - заступника голови "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;
- колаборанта Павла Оніщенка - очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";
- пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає "донати" на придбання озброєнь для окупантів;
- проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.
Вони створили сайт за аналогом з офіційними сторінками органів української влади та оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього країни. Крім того, угруповання розробило копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.
Після створення антиукраїнського осередку у Москві вони отримали від російських кураторів завдання сформувати власні "філії" в країнах Європейського Союзу як "альтернативу" диппредставництвам України.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій у складі групи).
Інші операції СБУ
Напередодні Служба безпеки повідомила про підозру путінському пропагандисту Володимиру Соловйову відразу за кілька статтями УКУ. За даними слідства, він входить до медійного пулу Путіна та є одним із головних рупорів пропаганди Кремля.
Також напередодні СБУ разом із польськими правоохоронцями провели спецоперацію на території Євросоюзу, під час якої затримали "політексперта" телеканалів Медведчука Кирила Молчанова.