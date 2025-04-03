Вони оголосили про "онлайн референдум" щодо майбутнього України.

Служба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.

Як повідомляє прес-служба СБУ, цього тижня очільники угруповання відвідали форум "єдності" у Москові, на якому обговорювали тезу Путіна про необхідність створення в Україні перехідної адміністрації під контролем Росії та Сполучених Штатів Америки.

Лідером угруповання є голова забороненої партії "Держава" Дмитро Василець, якого заочно заарештували в Україні за підтримку збройної агресії РФ. До підривної діяльності він залучив своїх "однодумців":

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Валентина Рибіна - адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;

Олександра Скубченка - "політексперта" з телеканалів Медведчука, який є частим гостем в етерах московських пропагандистів;

Олександра Семенченка - заступника голови "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;

колаборанта Павла Оніщенка - очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";

пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає "донати" на придбання озброєнь для окупантів;

проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.

Вони створили сайт за аналогом з офіційними сторінками органів української влади та оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього країни. Крім того, угруповання розробило копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.

Після створення антиукраїнського осередку у Москві вони отримали від російських кураторів завдання сформувати власні "філії" в країнах Європейського Союзу як "альтернативу" диппредставництвам України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій у складі групи).

Інші операції СБУ

Напередодні Служба безпеки повідомила про підозру путінському пропагандисту Володимиру Соловйову відразу за кілька статтями УКУ. За даними слідства, він входить до медійного пулу Путіна та є одним із головних рупорів пропаганди Кремля.

Також напередодні СБУ разом із польськими правоохоронцями провели спецоперацію на території Євросоюзу, під час якої затримали "політексперта" телеканалів Медведчука Кирила Молчанова.

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