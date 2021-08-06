Жінка заплатила за це 700 доларів. Всі троє затримані.

В Одеській області двоє чоловіків намагалися переправити через держкордон жінку. Вона хотіла втекти від чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у Південному регіональному управлінні ДПСУ.

Так, на кордоні з Молдовою, біля села Гребеники, затримані троє громадян України. Зазначається, що прикордонники виявили біля українсько-молдовського кордону двох чоловіків – організаторів нелегального переправлення, а також їхню підопічну – 36-річну жінку.

Як з'ясувалося, через проблеми в сім'ї вона вирішила піти від свого коханого – сховатися за кордоном, але у неї не було документів.

"Жінка знайшла помічників, які погодилися за 700 доларів нелегально переправити її до Молдови. Один з них – 60 річний чоловік – автомобілем "ВАЗ" підвіз її до кордону. Їх зустрів 59-річний спільник, який напередодні легально виїхав до Молдови, потім порушив кордон, щоб зустріти їх і перевести назад – на територію Молдови", - розповіли в управлінні.

Читайте такожШукали два тижні: безвісти зниклу родину вінничан знайшли - де вони булиНаразі вирішується питання про оголошення чоловікам про підозру за ч. 3 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві СБУ затримала терористку, яку розшукував Інтерпол.

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Автор: Лариса Козова