Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.
Про це повідомляє прес-служба СБУ
"Зловмисниця - громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії", - йдеться у повідомленні.
Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на батьківщині, вона на підставі подання завідомо неправдивих відомостей отримала посвідку на постійне проживання.
Наразі до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
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