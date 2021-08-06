Громадянка є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава".

Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ

"Зловмисниця - громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії", - йдеться у повідомленні.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на батьківщині, вона на підставі подання завідомо неправдивих відомостей отримала посвідку на постійне проживання.

Наразі до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

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Автор: Катерина Гірник