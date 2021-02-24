Наркотик прибув з Панами й Парагваю та мав бути перевезений у Нідерланди.

Митні органи Німеччини та Бельгії виявили рекордну партію кокаїну, призначену для транспортування в Нідерланди — понад 23 тонни.

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У німецькому Гамбурзі затримали 16,17 тонни наркотику, який прибув на контейнерному судні з Парагваю у більш ніж 1 700 бляшанках з-під фарби для стін, передає Reuters. У бельгійському порту Антверпена виявили ще близько 7,2 тонни кокаїну, що прибув у контейнері з Панами.

Наркоторговці планували доставити весь наркотик у Нідерланди. Вартість вилученого оцінюється приблизно у 730 млн доларів (або 600 млн євро). За словами правоохоронців, це найбільша партія, яку коли-небудь затримували на шляху до Нідерландів. У Федеральному митному управлінні Німеччини вважають, що продаж виявленого кокаїну надалі міг принести його збувачам мільярди євро.

Одержати контейнери, за інформацією слідства, мав 28-річний нідерландець. Чоловіка вже затримали.

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Автор: Катерина Комолова