Митні органи Німеччини та Бельгії виявили рекордну партію кокаїну, призначену для транспортування в Нідерланди — понад 23 тонни.
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У німецькому Гамбурзі затримали 16,17 тонни наркотику, який прибув на контейнерному судні з Парагваю у більш ніж 1 700 бляшанках з-під фарби для стін, передає Reuters. У бельгійському порту Антверпена виявили ще близько 7,2 тонни кокаїну, що прибув у контейнері з Панами.
Наркоторговці планували доставити весь наркотик у Нідерланди. Вартість вилученого оцінюється приблизно у 730 млн доларів (або 600 млн євро). За словами правоохоронців, це найбільша партія, яку коли-небудь затримували на шляху до Нідерландів. У Федеральному митному управлінні Німеччини вважають, що продаж виявленого кокаїну надалі міг принести його збувачам мільярди євро.
Одержати контейнери, за інформацією слідства, мав 28-річний нідерландець. Чоловіка вже затримали.
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