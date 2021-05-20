Олексій Волков ймовірно причетний до вбивства 35-річної киянки у 2016 році у Солом‘янському районі столиці.

У Києві фітнес-тренера Олексія Волкова підозрюють у вбивстві коханки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

46-річного Волкова затримали ще 22 вересня 2020 року. Тоді було встановлено, що чоловік приїхав до дачного будинку у селі Нижня Дубечня разом із молодою жінкою. Під час сварки зловмисник схопив дерев’яну биту та почав наносити удари по голові і тілу дівчини. В результаті жінку у тяжкому стані доставили до лікарні та діагностували численні забої та переломи ребер, кінцівок, а також травми голови.

Затриманому повідомили про підозру за замах на вбивство жінки, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Дотепер чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Згодом поліцейські встановили, що зловмисник, починаючи з 2012 року, зустрічався з жінками і жорстоко поводився з ними, про що вказують свідчення потерпілих.

Під час розслідування стало також відомо про ймовірну причетність чоловіка до вбивства 35-річної киянки у 2016 році у Солом‘янському районі столиці.

19 травня Волкову повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомляють "Надзвичайні новини", Волков неодноразово знайомився в інтернеті з дівчатами, шантажував, вимагав гроші та бив їх. Він працював лікарем-венерологом, а потім захопився фітнесом і став тренером.

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Автор: Денис Прядко