Восьмикласниці знадобилася допомога лікарів після того, як директор насварила її за запізнення.

У Кривому Розі директор школи настільки суворо відноситься до дисципліни, що після розмови з нею одній з восьмикласниць знадобилася допомога лікарів. Жінка сильно насварила дівчинку та ледь не довела її до гіпертонічного кризу. При цьому вона знала, що дитина має хронічні захворювання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат районної ради Юрій Понькін.

Політик розповів про інцидент, який стався у школі №48, у Кривому Розі. Директор навчального закладу дуже серйозно поговорила з восьмикласницею через те, що вона запізнилася. Після такої розмови дитині стало зле. За словами депутата, директор відмовилася із ним говорити, проте матір дівчинки розкрила деталі інциденту.

"Дівчина запізнилась на перший урок через транспортні негаразди. Урок проводила директорка школи Ольга Лузан, пані доволі відома в наших краях своїм вибуховим характером і хамськими манерами (зі слів батьків і колишніх колег). Дівчина кілька хвилин (зі слів 10) вислуховувала крик (зі слів - орала) педагогині. Моральний тиск призвів до підняття тиску у дівчини, на перерві класна керівниця помітила тремор в тілі учениці та відвела до медика. Тиск 140/90, дали пігулку, не допомогло, викликали швидку", - написав Понькін.

Також він зазначив, що дівчинка має хронічні захворювання, про які знає педсклад школи. Проте директор закладу, як відмітив депутат, навряд чи знає про етику спілкування та про те, що "терор" несе загрозу здоров'ю дитини.

"Пані Лузан, до речі, сама довгий час провела на лікарняному. Це так вона скучила за роботою? Як депутат, як місцевий, котрий занадто вже багато чув про неадекватну поведінку Ольги Олексіївни, обурений", - додав Понькін.

Читайте такожНічого не пам'ятає: під Одесою підліток за кермом протаранив 6 машин (відео)Депутат чекає реакції від місцевої та обласної ради, а також заявив про те, що він сам буде докладати зусиль до вирішення ситуації. Якщо ж дівчинка зіткнеться з булінгом та її почнуть цькувати у школі, Понькін обіцяє долучити до інциденту поліцію.

Також політик пригадав, що школа, у якій директор ледь не довела дівчинку до гіпертонічного кризу, "славиться" не якістю навчання, а скандалами. За словами депутата, на даху навчального закладу ростуть дерева, спортивний зал не ремонтується вже сім років, а влітку там ніхто не прибирає бур'яни.

Раніше УНІАН вже повідомляв про інші неприємні інциденти у школах України. Так, у Хмельницькому затримали вчителя, який торгував наркотиками прямо у навчальному закладі, а в класі однієї зі шкіл Чернігівщини обвалилася стеля.

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Автор: Поліна Кузенко