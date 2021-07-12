47-річна жінка була родом з Тернопільської області, її поховають на батьківщині.

В Іспанії трагічно загинула українка. Жінці було 47 років, до Мадриду вона переїхала 20 років тому.

Про це повідомило видання "Високий замок".

47-річна жінка, яку звали Ірина, жила в Іспанії разом зі своєю родиною. Українка мала чоловіка, який був місцевим, від нього вона народила двох дітей. В день трагічної події жінка та її родина поїхали на море.

Ірина та її 6-річний син пішли плавати, раптово їх накрила хвиля. Українка встигла покликати на допомогу. Чоловік одразу кинувся до води, але він зумів витягнути з моря лише сина, жінка потонула через ще одну хвилю, яка збила її з ніг.

Загибла українка була родом з Тернопільської області, міста Бережани. Її тіло вже доправили з Мадриду на батьківщину для поховання.

Читайте такожУ київській квартирі загорівся електросамокат під час заряджання: є постраждалийВидання "Високий замок" повідомляє, що трагічно загибла українка знала декілька мов, вона закінчила школу із золотою медаллю та отримала диплом з відзнакою у Львівській комерційній академії. Сусіди Ірини, поряд з якими вона жила до переїзду до Іспанії, називають загиблу "унікальною людиною".

Рішення про поховання українки на батьківщині прийняли її батьки, які часто приїжджали до неї в Іспанію та допомагали виховувати свої онуків.

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Автор: Поліна Кузенко