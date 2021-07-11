Тіло хлопця дістали з води майже через добу.

Нещасний випадок з підлітком стався в Харкові. Під час відпочинку потонув 16-річний хлопець.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

Трагедія сталася 10 липня на Петренківському озері. Жінка з двома підлітками відпочивали на озері. Хлопці відпливли від берега на 50 метрів та раптово почали тонути.

Очевидці викликали рятувальників КУ "Водно-рятувальна служба". Одного підлітка вдалося врятувати. Тіло ж другої дитини-16-річного хлопця дістали з озера 11 липня о 09:50 водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування швидкого реагування.

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"Фахівці ДСНС застерігають плавати тільки в спеціально відведених місцях. Чи не стрибати в воду, якщо глибина і стан дна невідомі. Не запливати за буйки", - підкреслили рятувальники.

Як раніше повідомляв УНІАН, в селищі Кирилівка Запорізької області біля однієї з баз відпочинку загинув на воді чоловік. Подія трапилася 10 липня о 17:35. За словами родичів загиблого, чоловік пішов купатися в морі і зник з поля зору.

Відпочивальники виявили тіло чоловіка без ознак життя і винесли на берег. Потопельника намагалися реанімувати, але лікарі швидкої констатували смерть. Загиблим виявився 49-річний житель м.Вінниця.

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Автор: Анастасія Горбачова