Внаслідок удару поранено людину.

Російські окупанти вдарили по православному храму в Харківській області, виникла пожежа.

Як зазначається у повідомленні на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, удар було здійснено вранці сьогодні, 18 березня, у селі Новоосинове Курилівської громади Куп’янщини.

Зазначається, що цей населений пункт розташований неподалік лінії бойового зіткнення, тому наразі перебуває в зоні ураження російської ствольної та реактивної артилерії.

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"Снаряд потрапив у котельню, розташовану поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв. м", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, рятувальники зробили все можливе, аби вогонь не перекинувся на церкву. Зауважується, що вибухами також було пошкоджено будівлю сільської ради та дві приватні оселі, одна людина отримала поранення.

Удар балістикою по Миколаєву – деталі

17 березня російські окупанти вдарили по Миколаєву балістикою. У Силах оборони півдня України зауважили, що тактика дій росіян при атаці на місто ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин ворог повторив удар у те саме місце. Тоді внаслідок атаки загинула 21 людина.

Сьогодні вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок цієї ракетної атаки росіян загинула одна людина, ще дев’ятеро поранені.

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