Супротивник вже понад рік намагається просунутися на Куп'янському напрямку, але в нього нічого не вдається, підкреслив український офіцер.

Українські військові продовжують стримувати тиск ворога на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це заявив в ефірі телемарафону начальник прес-служби штурмової бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов. "На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація залишається досить напруженою, але стабільною. Сили оборони тримають оборону. Протягом минулої доби нашими підрозділами було відбито 15 атак ворога, всі успішно. Зараз ворог більш активний на Лиманському напрямку. Там ворог здійснив 11 спроб захопити позиції Сил оборони, на Куп'янському напрямку таких атак було 4", - сказав офіцер.

На запитання, чому російські війська зменшили тиск під Куп'янськом, речник відповів: "Протягом останніх кількох тижнів ворог вів дуже активні дії на Куп'янському напрямку, але зазнав досить великих втрат. Щодня на цьому напрямку ворог втрачає від 200 до 300 військовослужбовців. Зараз ворог послабив свою активність, адже здійснює поповнення та поновлення втраченого особового складу і техніки".

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Крім того, він зазначив, що російські війська тут мають перевагу в живій силі та техніці. "У ворога переваг немає, крім як техніки та живої сили. У нас перевага в тому, що ми захищаємо свою землю, ми знаємо, за що ми боремося, і в нас було достатньо часу для того, щоб закріпитися на цій ділянці. Наскільки нам це вдалося - показує час. Вже понад рік ворог намагається просунутися на Куп'янському напрямку, але в нього нічого не вдається", - стверджує Шевцов.

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