На Полтавщині сьогодні вранці поблизу станції Кагамлицька (м. Кременчук) під час маневрових робіт зійшли з рейок три порожні цистерни.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі регіональної філії «Південна залізниця».
«Інцидент стався сьогодні близько 06:00 під час маневрових робіт з порожніми вагонами неробочого парку. Постраждалих та травмованих внаслідок інциденту немає», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок інциденту в дорозі затрималися приміські поїзди №6688 Ромодан – Кременчук на 2 години 30 хв та №6684 Ромодан – Кременчук на 1 годину 26 хв.
У самому Кременчуці почали поширюватися чутки, що у цистернах перевозили небезпечну суміш. Однак у керівництві «Південної залізниці» УНІАН їх спростували. На місце пригоди виїхала спецкомісія, яка розслідуватиме причину сходу цистерн.
Наразі проводяться роботи зі встановлення їх на колії.
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