Жінка "зливала" росіянам дані про українських військових на півдні та всіляко допомагала окупантам на захоплених територіях.

Очільницю Полтавського райсуду, яка співпрацювала з російською ФСБ, відправили до СІЗО: жінку взяли під варту через "злив" даних про українських військових.

За даними Служби безпеки України, на початку повномасштабного вторгнення жінка працювала суддею у міськрайонному суді Бердянська, вона сама знайшла контакти російської спецслужби та запропонувала співпрацю.

Зокрема, суддя "зливала" росіянам дані про українських військових на півдні.

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Відомо, що наприкінці березня 2022 року посадовиця передала російським загарбникам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша.

Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.

Крім того, вона радила російському куратору, кого варто призначити на "посади" гауляйтера Бердянська та керівника однієї із захоплених місцевих лікарень.

Також суддя надавала росіянам дані про проукраїнськи налаштованих працівників правосуддя та допомагала формувати штат окупаційного підрозділу російського "міністерства надзвичайних ситуацій" на окупованих територіях України.

Через деякий час підозрювана виїхала на постійне проживання до Полтави, де очолила Полтавський районний суд.

Очільницю суду правоохоронці затримали у квітні, вона отримала підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними правоохоронців, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення жінки з посади, а Жовтневий районний суд Запоріжжя взяв її під варту без права внесення застави.

Місто Бердянськ під окупацією росіян - основне

Нагадаємо, що ворог захопив місто Бердянськ Запорізької області 27 лютого 2022 року. На початку окупації місцеві мешканці влаштовували численні мітинги та акції проти захоплення міста, висловлювали свою проукраїнську позицію. Однак згодом російські окупанти почали здійснювати силові розгони таких акцій та застосовувати зброю для цього.

Як і в інших тимчасово захоплених населених пунктах України, згодом росіяни заборонили обіг у Бердянську української гривні та запровадили розрахунок російським рублем. Крім того, на окупованій території поширюється примусова паспортизація місцевого населення, адже без російських паспортів місцеві не можуть отримати належну медичну допомогу, пенсії та інші соцвиплати.

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