У дитини набряк мозку, її стан важкий.

В Чорноморську на Одещині семикласник потрапив до реанімації після укусу кліща.

Про це в Facebook повідомила місцева мешканка Ганна Гуменна. За її словами, учень Олександрівської ЗОШ зараз перебуває в обласній одеській лікарні, його стан важкий.

"Зараз знімають набряк мозку. Хлопчика паралізувало. Лікарі налаштовують, що лікування важке і тривале буде. У сім'ї важкий стан матеріальний. Позаторік померла мама після важкої хвороби", - написала жінка.

Вона також опублікувала номери карт батька хлопчика. Допомогти родині можуть всі бажаючі.

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Нагадаємо, МОЗ неодноразово попереджало про небезпеку кліщів. Зустріти їх можна не лише в лісі, парку або сквері, а й на будь-якому газоні. Найчастіше вони сидять в траві, на висоті 20-60 см, і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини.

Іксодові кліщі можуть переносити збудників небезпечних захворювань людини і тварин, зокрема, кліщового енцефаліту, бореліозу (хвороба Лайма), а також хвороби Міямото. Збудники потрапляють в наш організм під час присмоктування кліща.

Автор: Дмитро Захаров