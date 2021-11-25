Правоохоронці не попередили ЗСУ про запланований запуск своєї техніки й поплатилися.

У передмісті Одеси військові збили поліцейський дрон вартістю майже 1,5 млн грн, що літав над їхніми складами.

Як повідомили УНІАН в поліції Одеси, інцидент стався вчора, коли проходили випробування апарату. Для цього до Одеси приїхали фахівці з Києва.

Через деякий час обладнання перестало відповідати на сигнал.

При цьому, за даними джерела, незадовго до цього в правоохоронні органи надійшло повідомлення про те, що над складами військової частини, яка дислокується в районі села Усатове, літає невідомий дрон. У зв'язку з цим були підняті співробітники патрульної поліції, Нацполіції та Національної гвардії. Людині, яка його розшукає, обіцяли 2 тис. грн. Однак дрон виявили розбитим.

Як пізніше з'ясувалося, військовослужбовці прийняли поліцейський апарат за ворожий і збили.

"Про поліцейські навчання військові нічого не знали, їх не попередили", – розповів співробітник поліції. За його відомостями, дрон вартістю майже 1,5 млн грн, з'явився на озброєнні у регіонального главку Нацполіції всього кілька днів тому. Його частини знайшли бійці Нацгвардії, які були залучені до пошуків.

У відділі комунікації ГУ НП те, що трапилося, поки не коментують.

Telegram-канал "Х*ева Одесса" показав фото поліцейського дрона, збитого військовими.

Раніше стало відомо, що в районі проведення операції Об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки безпілотний літальний апарат противника, який перетнув лінію розмежування на Донеччині.

Автор: Лариса Козова