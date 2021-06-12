Постраждалих з травмами доставили в лікарню.

У місті Пирятин Полтавської області в ДТП потрапила 16-річна дівчина з однорічним малюком на руках

Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Аварія сталася у суботу, 12 червня.

На перехресті вулиць Соборна та Успенська. Водій автомобіля ГАЗ 3302-206 збив дівчину-підлітка, яка несла на руках однорічну дитину.

«На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює обставини та причини ДТП», – повідомили в поліції.

Читайте такожПроїхала на "червоний": у Львові маршрутка збила дівчину на "зебрі" (відео)Внаслідок ДТП дівчина та дитина отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до медичного закладу для обстеження та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

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Автор: Катерина Шварц