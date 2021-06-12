У Деснянському районі Києва вантажівка врізалася в опору лінії електропередач, рух на вулиці Пухівській перекрито.
Про це йдеться в повідомленні в Теlegram-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"На вул. Пухівській перекрито рух через падіння опори ЛЕП. Рух перекрито в обидва напрямки", - мовиться у дописі.
Зазначається, що на місці працюють поліцейські та ремонтні бригади.
Читайте такожУ центрі Одеси автомобіль BMW на великій швидкості врізався в огорожу та вилетів на приморські схили (фото)На фото, яке до свого повідомлення додала КМДА, видно, що в основу опори ЛЕП врізався автомобіль.
На фото, яке до свого допису додала КМДА, видно, що в основу опори ЛЕП врізався автомобіль.
Як пояснили у коментарі УНІАН в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в місті Києві, в опору ЛЕП врізався автомобіль ГАЗ 66. Його на тросі транспортував КамАЗ. Проте під час проїзду біля опори трос відірвався, і ГАЗ врізався в опору ЛЕП, що й спричинило її падіння.
У автомобілі ГАЗ людей не було.
Вас також можуть зацікавити новини
- Вижила лише старша донька: у жахливій ДТП на Херсонщині загинула родина "свободівця" (фото, відео)
- Знесло півсалона: у Києві іномарка влетіла під вантажівку і потрапила на відео
- Проїхала на "червоний": у Львові маршрутка збила дівчину на "зебрі" (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram