Вантажівка була порожньою, її на тросі транспортував інший автомобіль.

У Деснянському районі Києва вантажівка врізалася в опору лінії електропередач, рух на вулиці Пухівській перекрито.

Про це йдеться в повідомленні в Теlegram-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На вул. Пухівській перекрито рух через падіння опори ЛЕП. Рух перекрито в обидва напрямки", - мовиться у дописі.

Зазначається, що на місці працюють поліцейські та ремонтні бригади.

Читайте такожУ центрі Одеси автомобіль BMW на великій швидкості врізався в огорожу та вилетів на приморські схили (фото)На фото, яке до свого повідомлення додала КМДА, видно, що в основу опори ЛЕП врізався автомобіль.

На фото, яке до свого допису додала КМДА, видно, що в основу опори ЛЕП врізався автомобіль.

Як пояснили у коментарі УНІАН в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в місті Києві, в опору ЛЕП врізався автомобіль ГАЗ 66. Його на тросі транспортував КамАЗ. Проте під час проїзду біля опори трос відірвався, і ГАЗ врізався в опору ЛЕП, що й спричинило її падіння.

У автомобілі ГАЗ людей не було.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Таня Поляковська