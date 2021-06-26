Слідчим він розповів, що переплутав потерпілу зі своєю сестрою.

Поліція Харкова відпустила 37-річного раніше судимого чоловіка, якого затримали за напад на 10-річну дівчинку.

Про це йдеться у сюжеті Сегодня.

Чоловік напередодні схопив за шию одну з дівчаток, які сиділи на лавці біля під’їзду і розмовляли. Потерпіла Анастасія на камеру журналістам пояснила, що тоді могла тільки «трішки дихати».

Подруга дівчинки каже, що їй, на відміну від потерпілої, вдалося вчасно втекти. 10-річна Настя ж намагалася кричати, але нападника це не зупинило – він продовжував стискати їй горло і перекинув лавку.

Читайте такожУ Дніпрі чоловік порізав ножем жінку та дитину (відео)Врешті дитині вдалося відштовхнути нападника й втекти. Лише біля сусіднього будинку переслідувач зупинився – його наполохала місцева мешканка, котра випадково стала очевидцем події.

Діти зателефонували батькам, а ті – в поліцію. Слідчим він розповів, що переплутав дівчаток зі своєю сестрою. Це підтвердила й 10-річна Настя: «Він казав, що його сестра зайшла у цей під’їзд півгодини тому і не вийшла».

Як виявилось, нападнику – 37 років, він має судимість за крадіжку. А зараз у суді розглядають ще одне провадження – про його наругу над могилою. Напад на дитину кваліфікували як хуліганство, але після результатів експертиз можуть статтю змінити.

Чоловіка відпустили. Але жити йому ніде – сестра продала квартиру і переїхала. Журналістам родичка відповіла, що брат ніколи не нападав ні на дітей, ні на сусідів.

24 червня у Telegram-каналі Труха/Харків з’явилось повідомлення про напад 37-річного харків’янина на дівчинку, яка грала у парку з подругою на вулиці Сергія Грицевна. Порушник устиг завдати дитині легкі тілесні пошкодження шиї. Копам кривдник заявив, що переплутав потерпілу зі сестрою.

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Автор: Яна Ставська