Поліція Харкова відпустила 37-річного раніше судимого чоловіка, якого затримали за напад на 10-річну дівчинку.
Про це йдеться у сюжеті Сегодня.
Чоловік напередодні схопив за шию одну з дівчаток, які сиділи на лавці біля під’їзду і розмовляли. Потерпіла Анастасія на камеру журналістам пояснила, що тоді могла тільки «трішки дихати».
Подруга дівчинки каже, що їй, на відміну від потерпілої, вдалося вчасно втекти. 10-річна Настя ж намагалася кричати, але нападника це не зупинило – він продовжував стискати їй горло і перекинув лавку.
Читайте такожУ Дніпрі чоловік порізав ножем жінку та дитину (відео)Врешті дитині вдалося відштовхнути нападника й втекти. Лише біля сусіднього будинку переслідувач зупинився – його наполохала місцева мешканка, котра випадково стала очевидцем події.
Діти зателефонували батькам, а ті – в поліцію. Слідчим він розповів, що переплутав дівчаток зі своєю сестрою. Це підтвердила й 10-річна Настя: «Він казав, що його сестра зайшла у цей під’їзд півгодини тому і не вийшла».
Як виявилось, нападнику – 37 років, він має судимість за крадіжку. А зараз у суді розглядають ще одне провадження – про його наругу над могилою. Напад на дитину кваліфікували як хуліганство, але після результатів експертиз можуть статтю змінити.
Чоловіка відпустили. Але жити йому ніде – сестра продала квартиру і переїхала. Журналістам родичка відповіла, що брат ніколи не нападав ні на дітей, ні на сусідів.
24 червня у Telegram-каналі Труха/Харків з’явилось повідомлення про напад 37-річного харків’янина на дівчинку, яка грала у парку з подругою на вулиці Сергія Грицевна. Порушник устиг завдати дитині легкі тілесні пошкодження шиї. Копам кривдник заявив, що переплутав потерпілу зі сестрою.
Вас також можуть зацікавити новини
- Зґвалтування на випускному у Кривому Розі: ЗМІ розповіли про деталі інциденту
- У Львові оголосили надзвичайну ситуацію через негоду
- У Харкові на касі супермаркету сталася масова бійка (відео)
- Подружжя підприємців із Одеси наживалося на будівництві казарм: привласнили понад 11 мільнів гривень
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram