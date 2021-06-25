Журналісти поговорили з постраждалою дівчиною.

Кілька днів тому вчитель на шкільному випускному у Кривому Розі зґвалтував випускницю.

Журналісти видання Заборона поговорили з постраждалою та розповіли про деталі зґвалтування.

У матеріалі розповідається, що на випускному усі присутні вживали алкоголь, в тому числі потерпіла дівчина, а всі батьки та школярі згодом розбрелись по території. В один із моментів вона відчула, як її хтось обіймає: позаду стояв її вчитель хореографії.

"Зараз піду нарішаю кімнату", - сказав він.

Дівчина розповіла, що вчитель незабаром повернувся і мовчки повів її за собою - вона навіть не встигла зорієнтуватися, що відбулося. Потім він привів її до якоїсь гримерки та зачинив двері на ключ. Що сталося потім, вона пригадує погано - просто у якийсь момент зрозуміла, що стоїть гола, а поруч голий вчитель, який після цього її зґвалтував.

"Оскільки я була п’яна, я була «тілом» — він просто робив, що хотів. В якийсь момент я спромоглась тільки сказати, що без презерватива — ні. Він відповів щось типу "малишка, заспокойся, все добре", - розповіла вона.

Дівчина стверджує, що постійно казала вчителю, що не хоче сексу, але він її не слухав і наполягав на другому разі.

"У якийсь момент задзвонив його телефон, після чого він відчинив двері і ми нарешті вийшли", - розповіла потерпіла.

Після всього, що сталося, дівчина лише ввечері подзвонила брату і розповіла, що сталося.

Рішення звернутися в поліцію давалося важко - у відділку маму з донькою зустріли хіхіканням про зґвалтування. Розмова тривала години дві, а все, що казала Оля, сприймали так, ніби вона цього хотіла. В поліції також не вірили, що дівчина незаймана.

У райвідділку їй запропонували помиритися з насильником і зіграти з ним весілля.

"А, да, зроби мені приємне? Ну, як чоловік я його розумію, так", - сказав під час надання свідчень один із поліцейських.

Осуду з боку поліцейських поменшало лише після того, як вони поговорили з гінекологинею після огляду.

Однокласники звинуватили дівчину в бажанні хайпанути, додавши, що "у нього навіть не встав би".

Після цього мамі дівчини зателефонувала класна керівниця, яка звинуватила Олю в тому, що трапилося, і попросила домовитися з вчителем, а не псувати йому життя - мовляв, на ньому це погано позначиться, він постраждає.

З журналістами також зв’язався батько однієї з випускниць, який теж був на святі і заявив, що дівчина бреше. Чоловік додав, що вони батьківським колективом збираються стати на захист «цього хлопця».

У школі повідомили, що не укладатимуть новий договір з хореографом на наступний рік. Однокласниці не схотіли також розмовляти на цю тему.

Адвокат дівчини планує ініціювати внутрішнє службове розслідування, зокрема щодо поведінки працівників райвідділку під час першого опитування, яке проводили з критичними порушеннями.

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Вчитель домагався учениць не один раз

ЗМІ дізналися, що 28-річний вчитель викладав хореографію в кількох школах, зокрема тій, де в одинадцятому класі вчилась Оля. Потерпіла розповіла, що старшокласницям він постійно домагався старшокласниць та кидав у їх бік відповідні жарти.

"Однокласниця казала, що він якось кликав її танцювати - але щоб вона прийшла до нього без ліфчика. При мені він підходив до однокласниці, яка просто сиділа і навіть не дивилась у його бік - поправив їй волосся за вухо, усміхнувся, пішов далі", - розповіла вона.

Дівчина розповіла, що не спілкувалася з вчителем і близько перетнулась із ним буквально раз.

"Ти не бійся, притискайся до мене, я не збоченець. Хоча все може бути", - сказав він на репетиції.

На одному з його уроків була навіть класна керівниця класу, але вона ніяк не реагувала на поведінку вчителя і лише сміялась.

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Автор: Олег Давигора