Чоловік застосовував при цьому ще й фізичне насильство до дітей.

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який систематично гвалтував трьох неповнолітніх дівчат, у тому числі малолітню, які були доньками його співмешканки.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, йому висунуті звинувачення за ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу.

"Слідством встановлено, що обвинувачений, проживаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат, у період з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки та задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчат була малолітньою", - зазначається у повідомленні.

Гвалтівнику обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, мешканець Київщини отримав за зґвалтування 8-річної дівчинки 15 років ув’язнення.У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у серпні 2018 року вчинив дії сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла 14 років.

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