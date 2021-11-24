За принципової позиції ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини узґвалтуванні 8-річної дитини.
Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, вироком суду його засуджено до найсуворішого покарання, передбаченого санкцією статті (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу) – 15 років позбавлення волі.
Зазначається, що у судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у серпні 2018 року вчинив дії сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла 14 років.
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В одному із сіл Білоцерківського району чоловік прийшов додому до знайомої. Вдома знаходилися її діти. Скориставшись відсутністю господарки, він відніс 8-річну дівчинку на город, де зґвалтував. Все відбувалося на очах 5-річного брата.
Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнавав, прокурор повністю довів його винуватість у скоєнні злочину.
Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у місті Краматорськ Донецької області судитимуть 46-річного чоловіка за згвалтування 11-річної дівчинки.
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