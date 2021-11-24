У серпні 2018 року мешканець одного із сіл Білоцерківського району вчинив дії сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла 14 років.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини узґвалтуванні 8-річної дитини.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, вироком суду його засуджено до найсуворішого покарання, передбаченого санкцією статті (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу) – 15 років позбавлення волі.

Зазначається, що у судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у серпні 2018 року вчинив дії сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла 14 років.

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В одному із сіл Білоцерківського району чоловік прийшов додому до знайомої. Вдома знаходилися її діти. Скориставшись відсутністю господарки, він відніс 8-річну дівчинку на город, де зґвалтував. Все відбувалося на очах 5-річного брата.

Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнавав, прокурор повністю довів його винуватість у скоєнні злочину.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у місті Краматорськ Донецької області судитимуть 46-річного чоловіка за згвалтування 11-річної дівчинки.

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Автор: Тетяна Герасименко