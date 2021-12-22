Причиною жорстокості підлітка стало те, що дівчинка начебто його випадково штовхнула.

В одній зі шкіл Рівного учень 7 класу жорстоко побив 13-річну дівчинку через те, що вона його випадково штовхнула.

Про це у середу, 22 грудня, повідомили в Нацполіції Рівненської області.

Інцидент трапився 14 грудня. У поліцію звернулася мати потерпілої. За словами жінки, її доньку в школі жорстоко побив одноліток.

Читайте такожУ Полтаві школярки влаштували цькування учням молодших класів"За цим фактом дізнавачі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події", - повідомили у поліції.

Водночас у коментарі "Радіо Трек" мати потерпілої дівчинки розповіла деталі побиття та надала кілька світлин.

Жінка розповіла, що конфлікт стався у шкільній роздягальній. Дівчинка якраз збиралась додому, але раптово до неї підійшла однокласниця та жартівливо смикнула за куртку. Через це потерпіла випадково штовхнула хлопця із паралельного класу, що проходив поруч. Однак необережний рух не на жарт розлютив 13-річного хлопця. Він почав лупцювати дівчинку, повалив її на підлогу та продовжував бити ногами.

Після побиття дівчинку оглянули медики. Її довелося ушпиталити.

У дівчини струс головного мозку та забої внутрішніх органів. Зараз її виписали з лікарні, але учениця 7 класу продовжує лікування вдома, - пише видання.

Мати дівчинки зазначила, що кривдник займається боротьбою. Його виховують бабуся та дідусь, а мати працює за кордоном. Після інциденту жінка терміново повертається в Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Запоріжжі школярки жорстко побили ровесниць за те, що ті нібито цілувалися з хлопцем однієї з нападниць.

Побиття тривало понад 10 хвилин. Дівчата кричали "вибачте!", просили відпустити, плакали, але це не зупинило знущань. У результаті нападу, у постраждалих виявили значні травми, проблеми з нирками, а також перелом носа. Одна з дівчат втратила зір на одне око.

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