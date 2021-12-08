Усіх зловмисників затримали, їм загрожує від 4 до 10 років тюрми.

На Закарпатті підлітки грабували перехожих, в Ужгороді люди страждали одразу від двох груп неповнолітніх. Одному з потерпілих розбили лице та повибивали зуби. Наймолодшому "розбійнику" усього 12 років.

Про це повідомляється на сторінці Поліції Закарпатської області у Facebook.

Правоохоронці припинили злочинну діяльність двох груп неповнолітніх. Діти нападали на перехожих та силою відбирали у них цінні речі.

Перший випадок нападу малолітніх "розбійників" трапився на Православній набережній. Троє підлітків намагалися пограбувати мешканку Ужгорода, яку вони зустріли приблизно о 21:00. Діти виривали у жінки сумку, проте вона зуміла втримати її в руках. Під час інциденту гроші постраждалої випали на землю. Діти швидко зібрали купюри та втекли.

Нападників швидко знайшли та затримали. На жінку напали хлопці 12,13 та 14 років. Найстаршого підлітка поліція помістила в ізолятор тимчасового утримання, з двома іншими нападниками нині працюють слідчі та ювенальна поліція.

У той же день інша група підлітків напала на подружню пару. Діти намагалися забрати у чоловіка телефон, проте той пручався. Тоді підлітки вдалися до агресії. Діти розбили чоловіку обличчя та повибивали йому зуби. Після цього вони забрали телефони подружжя та втекли.

Читайте такожСтаршокласник зняв одяг та білизну з хлопчика: на Київщині заявили про булінг у школіПідлітків також затримали. Ця група "розбійників" складалася з двох 16-річних хлопців, а також юнаків 14 й 15 років.

Дітям, які напали на жінку та намагалися забрати її сумку, загрожує до 4 років тюрми. А підліткам, які повибивали чоловіку зуби, загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство в обох справах триває.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один випадок дитячої жорстокості. У Запоріжжі школярки приревнували хлопця та побили трьох ровесниць. Постраждалі дівчата отримали численні травми: від втрати зору до перелому носа.

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Автор: Поліна Кузенко