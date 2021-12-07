За фактом побиття неповнолітніх у Запоріжжі відкриті два кримінальні провадження. Найсуворіше покарання - позбавлення волі на строк до семи років.

У Запоріжжі школярки жорстко побили ровесниць за те, що ті нібито цілувалися з хлопцем однієї з нападниць.

Інцидент стався ще 25 листопада на території школи № 12 у Шевченківському районі, проте інформація про нього набула розголосу тільки зараз. Відео з побиттям було опубліковано в телеграм-каналі "Це Запоріжжя".

Відомо, що троє неповнолітніх дівчат побили трьох однолітків. При цьому саме відео знімав хлопець (ймовірно той самий, який став причиною конфлікту). Чути фрази оператора "Мені її не шкода" під час того, як били одну з дівчат. Також на відео помітні й інші діти, які навіть не намагалися розняти бійку, а просто спостерігали. Наприкінці відео хлопець добивав одну з постраждалих ногами.

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Повідомляється, що причиною бійки став конфлікт через хлопця. Побиття тривало понад 10 хвилин. У результаті нападу, у постраждалих виявили значні травми, проблеми з нирками, а також перелом носа. Одна з дівчат втратила зір на одне око.

Також на відео видно дівчину, яка була головним ініціатором конфлікту. Вона курила цигарку, била дівчат і вимагала 5 тисяч гривень на карту. Також нападниця погрожувала їм і вигукувала нецензурні та образливі фрази: "На ж*пу сядьте", "З чиїм ти хлопцем цілувалася?", "Ви підете голими додому".

Реакція поліції Запоріжжя: відкрили дві справи

В поліції відкрили дві кримінальні справи.

"6 грудня під час моніторингу мережі Інтернет на одному із запорізьких пабліків було виявлено відео, на якому кілька дівчат наносять тілесні ушкодження трьом школяркам та вимагають перевести гроші на їхню банківську картку. Встановлено, що викладена інформація має відношення до події, відомості про яку були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні ГУНП в Запорізькій області.

Правоохоронці встановили, що батьки потерпілих ще 22 листопада заявили в поліцію про побиття своїх дітей. Інцидент стався на спортивному майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району.

За даним фактом підрозділом дізнання відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Всі потерпілі дівчата 2007, 2008 та 2005 років народження були направлені на проходження судово-медичної експертизи. Згідно з її висновками тілесні ушкодження двох потерпілих кваліфікуються як легкі, ще одна експертиза триває.

В ході проведення слідчих дій співробітниками поліції встановлені особи порушниць, які завдавали травми. Це четверо дівчат віком від 15 до 16 років.

"6 грудня, після того, як відео було оприлюднено у соціальній мережі, за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури кримінальне провадження було перекваліфіковане на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також відкрито ще за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Наразі вирішується питання повідомлення зловмисницям про підозри та обрання запобіжних заходів. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Крім того, за фактом можливого неналежного реагування з боку правоохоронців керівником ГУНП в Запорізькій області призначене службове розслідування, його проводитимуть працівники Управління головної інспекції.

Зазначимо, в Україні дуже часто зустрічаються випадки булінгу серед дітей і підлітків. Так, як писав нещодавно УНІАН, в одній зі шкіл Дніпра спалахнув скандал з цькуванням шестикласника.

Мати хлопчика поскаржилася, що її сина ображають і б'ють у школі. Після чергового нападу, що потрапив на відео, до навчального закладу викликали поліцію. У розмові з жінкою нападники заявили, що не хочуть дружити з її сином, тому що ненавидять однокласника. Адміністрація закладу з'ясовує обставини інциденту.

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Автор: Вікторія Гордієнко