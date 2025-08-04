Займання виникло, попередньо, на 9-му поверсі будівлі.

У Львові сталася пожежа в одному із готелів міста, є потерпілі, серед них - діти.

За даними ГУ ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу на вулиці Клепарівська, 30 надійшло сьогодні о 12:23. Займання виникло, попередньо, на 9-му поверсі будівлі.

До місця події було направлено рятувальників за підвищеним номером виклику.

Речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев зазначив у коментарі УНІАН, що рятувальники евакуювали 15 людей.

Наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації займання.

Більше інформації у відомстві пообіцяли оприлюднити згодом.

У Львівській міськраді повідомили, що пожежа сталася в готелі "Власта". Причину загоряння наразі встановлюють. Площа займання становить близько 300 квадратних метрів.

"На момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про шістьох потерпілих, серед них – двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання. Загрози їхньому життю немає – травми легкі", - поінформували у мерії та додали, що на місці працюють всі необхідні служби, обставини події з’ясовуються.

Інші новини Львова

У Львові у липні зафіксовано масове отруєння серед відвідувачів ресторану "Китайський привіт" Міші Кацуріна. Постраждали понад 40 людей.

В Держспоживслужбі повідомили, що в ресторані виявили численні порушення санітарних правил.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за цим інцидентом (за ч.1 ст. 325 "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням").

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