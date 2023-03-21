Священник є поціновувачем "руського міра", про що свідчить фрагмент його інтерв‘ю кремлівським ЗМІ.

Прикордонники затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів.

"Прикордонники відправили на "сповідь" священника-колаборанта. Під час окупації Київщини у підвалі храму московського патріархату, де він є настоятелем, окупанти утримували українських волонтерів. Сам священник є поціновувачем "руського міра", про що свідчить фрагмент його інтерв‘ю кремлівським ЗМІ", - йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

В ДПСУ наголосили, що цього разу священник розповість про свої гріхи правоохоронцям.

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У МВС повідомили, що у відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні – це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали.

Священника передали співробітникам Нацполіції для прийняття щодо нього правового рішення.

Священники УПЦ МП, які зрадили Україну

Суд ув'язнив на 7 років священника Української православної церкви (Московського патріархату) за колабораційну діяльність під час російської окупації Лиманського району Донецької області.

Настоятель храму УПЦ Московського патріархату в Лисичанську Андрій Павленко активно співпрацював з російськими окупантами й навіть замовляв їм вбивство конкурентів з ПЦУ.