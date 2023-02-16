Священик УПЦ МП виправдовував збройну агресію РФ та закликав жителів Донеччини підтримати РФ на псевдореферендумі.

Суд ув'язнив на 7 років священника Української православної церкви (Московського патріархату) за колабораційну діяльність під час російської окупації Лиманського району Донецької області.

Як йдеться у повідомленні Служби безпеки України у соціальній мережі Facebook, спецслужба зібрала беззаперечні докази вини ще одного священника, який добровільно співпрацював з російськими окупантами.

Зокрема, це настоятель однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області.

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"Під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до Росії. Також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

"Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань РФ", - сказано у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали колаборанта у ході стабілізаційних заходів після звільнення району.

"СБУ робить все, аби жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Окрему увагу приділяємо тим, хто, прикриваючись рясою, працює на ворога. Підкреслюю – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду – ще один чіткий сигнал усім колаборантам", – підкреслив голова СБУ, генерал-майор Василь Малюк.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

Також сказано, що загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у тому числі 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Звільнення Лиману

На початку жовтня 2022 року ЗСУ встановили контроль над Лиманом у Донецькій області. Місто з кінця травня перебувало в окупації. Станом на 7 жовтня у місті виявили близько 200 одиночних і одну братську могилу, які з'явилися під час російської окупації.

Вже 29 жовтня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що у звільнені Святогірськ і Лиман підвели електрику.

Зазначається, що поразка російської армії в Лимані дуже боляче вдарила по репутації командування армії РФ, тому на їхню адресу посипалася критика.

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