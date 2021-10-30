На проспекті стався витік та утворився провал проїжджої частини.

Увечері, 29 жовтня, на проспекті Алішера Навої в Києві стався провал асфальтного покриття автомобільної дороги.

Масштаби аварії показали в мережі.

На відзняті очевидцями кадри потрапила велика яма діаметром у щонайменше кілька метрів, яку утворив провал.

Через аварію патрульні перекривали рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної.

За попередньою оцінкою, аварійним службам знадобиться 1 доба, щоб ліквідувати пошкодження колодязя на проспекті Алішера Навої, де 29 жовтня стався витік та утворився провал проїжджої частини. Про це повідомляє ПАТ "АК "Київводоканал".

Аварійно-відновлювальні бригади обстежили місце аварії.

Водопостачання споживачів не припинялося.

Як писав УНІАН, 29 жовтня у Києві стався величезний прорив теплотраси на вулиці Скляренка в Оболонському районі. Примітно, що там нещодавно було оновлено дорожнє покриття.

На час проведення робіт призупинили теплопостачання у двох житлових будинках. Представники КП наголосили, що 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

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Автор: Віолетта Орлова