У Києві стався величезний прорив теплотраси на вулиці Скляренка в Оболонському районі. Примітно, що там нещодавно було оновлено дорожнє покриття.
Видовищне відео з місця події оприлюднив Телеграм-канал "Київ оперативний".
"Аварійників поки немає. Мабуть, чекають, коли нормально позаливає все навколо", - йшлося в повідомленні.
Згодом аварійні служби все ж прибули на місце інциденту, а на сайті "Київтеплоенерго" з'явився коментар щодо ситуації, що склалася.
"Сьогодні о 10:56 на вулиці Семена Скляренка, 9 сталося експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Аварійна бригада Київтеплоенерго локалізувала пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують впродовж доби. Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм був введений в експлуатацію в 1974 році", - розповіли у прес-службі КП.
Читайте такожУ Харкові з-під землі вирвався вогняний стовп: що це може бути (відео)
Там також додали, що на час проведення робіт призупинили теплопостачання у двох житлових будинках. Представники КП наголосили, що 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.
Відео наслідків аварії на вулиці Скляренка опублікував Телеграм-канал "Киев сейчас". Місце прориву огородили, навколо нього можна побачити багато бруду.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі студентка провалилася в глибоку яму з водою, коли переходила через дорогу.