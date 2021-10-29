Аварія сталася на вулиці Скляренка в Оболонському районі.

У Києві стався величезний прорив теплотраси на вулиці Скляренка в Оболонському районі. Примітно, що там нещодавно було оновлено дорожнє покриття.

Видовищне відео з місця події оприлюднив Телеграм-канал "Київ оперативний".

"Аварійників поки немає. Мабуть, чекають, коли нормально позаливає все навколо", - йшлося в повідомленні.

Згодом аварійні служби все ж прибули на місце інциденту, а на сайті "Київтеплоенерго" з'явився коментар щодо ситуації, що склалася.

"Сьогодні о 10:56 на вулиці Семена Скляренка, 9 сталося експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Аварійна бригада Київтеплоенерго локалізувала пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують впродовж доби. Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм був введений в експлуатацію в 1974 році", - розповіли у прес-службі КП.

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Там також додали, що на час проведення робіт призупинили теплопостачання у двох житлових будинках. Представники КП наголосили, що 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Відео наслідків аварії на вулиці Скляренка опублікував Телеграм-канал "Киев сейчас". Місце прориву огородили, навколо нього можна побачити багато бруду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі студентка провалилася в глибоку яму з водою, коли переходила через дорогу.

Автор: Юрій Годован