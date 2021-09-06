Потерпіла не постраждала, на місці працюють комунальники.

На вулиці Чернишевського у Дніпрі дівчина провалилася в яму з водою біля пішохідного переходу.

Про пригоду повідомляє "Інформатор", посилаючись на очевидця подій Станіслава.

Так, сьогодні близько дев'ятої ранку дівчина ступила на тротуар, щоб перейти дорогу, але не втрималася і звалилася в яму. Станіслав проходив повз і став свідком подій. Він допоміг потерпілій (вона не постраждала), а потім звернувся в "Водоканал" і на лінію міської ради. Зараз ділянку вулиці з ямою огородили. На місці працюють комунальники.

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Нагадаємо, подібний випадок стався в Дніпрі 14 липня – тоді в районі Катеринославського бульвару дівчина також провалилася в яму з водою.

Проблема виникла через аварійний прорив труби. Через це тротуар і проїжджу частину затопила вода. Дівчина намагалася перестрибнути калюжу, проте в якийсь момент буквально пішла під землю разом з тротуарною плиткою і опинилася по шию у воді.

Працівники КП допомогли дівчині піднятися на поверхню, а також виловили її мобільний телефон iPhone 11.

Автор: Дмитро Захаров